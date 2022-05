Pedrão: «Evoluí muito e acredito que irei crescer ainda mais»

O defesa-central Pedrão faz um balanço positivo da sua primeira temporada no Portimonense, a segunda em Portugal, depois da experiência vivida no Nacional. "Evoluí muito e acredito que irei crescer ainda mais", referiu o jogador.

"Senti-me muito bem e todos me ajudaram", salientou, acrescentando que "chegar a uma equipa europeia e assumir um papel tão importante não é fácil".

Pedrão foi o jogador do plantel do Portimonense com mais interceções por partida (média de 1,9) na edição 2021/22 da Liga Bwin e o segundo mais utilizado, apenas superado pelo lateral-direito Moufi.

As boas prestações do defesa levaram o Portimonense a acionar, em fevereiro, a opção de compra prevista no acordo de empréstimo com o Palmeiras. Pedrão assinou um vínculo até junho de 2027.