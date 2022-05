Pedrão lamenta erro cometido no último golo do Sporting

O central do Portimonense, Pedrão, lamentou a derrota e fez o 'mea culpa' no lance que resultou no terceiro golo do Sporting. "Fizemos um bom jogo, não entrámos muito bem mas conseguimos fazer dois golos e dar a volta. Na segunda parte jogámos mais baixos, e eu acredito que no terceiro golo podia ter feito melhor, assumo total responsabilidade", afirmou o defesa, à Sport TV, onde ainda prometeu total dedicação no último jogo da época, frente ao Marítimo.