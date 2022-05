Pedrão: «Podia ter feito melhor no terceiro golo»

Pedrão mostrou-se insatisfeito com o resultado (derrota por 3-2 frente ao Sporting) lamentando a exibição do Portimonense na segunda parte."Fizemos um bom jogo, conseguimos dois golos mas na segunda parte jogámos mais baixo...acredito que podia ter feito melhor no terceiro golo", afirmou o defesa, à Sport TV, onde ainda garantiu que os jogadores vão procurar a vitória no último jogo: "Vamos dar o nosso melhor. Atingimos o nosso objetivo e agora vamos entrar em campo na última jornada para tentar somar mais uma vitória".