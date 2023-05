Pedrão: «Resultado é muito pesado e difícil de engolir»

Pedrão lamentou a, resultado que o central considera ter sido "muito pesado e difícil de engolir". O central, de 26 anos, ainda encurtou distância com um golo aos 38', mas admite, em declarações à Sport TV, que a equipa podia ter sido "melhor" no duelo com a águia."Não era o resultado que esperávamos. Podíamos ter sido melhores no jogo... O resultado é muito pesado, difícil de engolir. Mas é o que é"."Não, não há isso de não termos pressão. Temos sempre pressão porque temos de jogar todos os jogos para vencer, seja para subir ou não descer [na classificação]. Temos de jogar todos os jogos para ganhar""Temos um jogo fora, dois jogos difíceis. Vamos lutar pelos 6 pontos"