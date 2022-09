Pedrão satisfeito com triunfo sobre o Chaves: «Uma resposta importante»

Depois da derrota com o Sporting (0-4), Pedrão frisou a importância de regressar aos triunfos, considerando que a vitória diante do Chaves "foi uma resposta importante" e sublinhou: "Entrámos mal no jogo, mas depois das alterações conseguimos acertar e ganhar. A pausa vai ser boa para melhorar algumas coisas que temos falhado." Eleito o homem do jogo, o médio Estrela considerou uma vitória "importante" e que a equipa estava de "parabéns".

Por sua vez, Paulo Vítor mostrou-se desiludido com a derrota do Chaves e não teve dúvidas de que o penálti dificultou a tarefa. "A nossa equipa veio com o objetivo de sair daqui com pontos, entrámos bem, mas o penálti acabou por atrapalhar o nosso jogo. A caminhada é longa, vamos trabalhar e melhorar", atirou o guarda-redes.