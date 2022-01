Pedro é reforço para a baliza dos sub-23

O Portimonense garantiu os serviços do guarda-redes Pedro, de 20 anos, que representava o Resende, foi esta terça-feira anunciado no Brasil.

Os algarvios adquiriram 70 por cento dos direitos desportivos do jogador, por um valor não divulgado, ficando o Resende com uma fatia de 30 por cento.

Pedro, com passagens pelo futebol juvenil do Palmeiras e do Bahia, antes de ingressar no Resende, do Rio de Janeiro, está a competir na Copa São Paulo de sub-20 e despede-se hoje do seu atual clube, diante do Fortaleza, no primeiro jogo da segunda fase (a eliminar) da prova.

O guarda-redes iniciará o seu percurso no Portimonense pela equipa de sub-23, que disputa a Liga Revelação.