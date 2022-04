Pedro Sá: «Demos uma machadada final na permanência, que era o nosso principal objetivo»

Pedro Sá destacou a importância da vitória (1-0) do Portimonense na receção ao Moreirense, a qual diz ter sentenciado a questão da permanência dos algarvios na Liga Bwin."Foi uma vitória muito importante, em nossa casa. Sabíamos da importância que este jogo tinha para nós, para a temporada toda. Na minha opinião, demos uma machadada final na nossa permanência, que era, sem dúvida, o nosso principal objetivo para este ano", começou por referir, no final da partida, o médio que entrou aos 75 minutos."Tivemos uma atitude muito positiva desde início. Entrámos muito fortes, chegámos à vantagem e, na segunda parte, tivemos muitas oportunidades para matar o jogo, fazer o 3-0 até. É futebol, quando não fazemos golo nessas oportunidades, num momento de distração ou mérito do adversário, este pode chegar ao empate e complicar o jogo. Temos de ter mais cabeça fria nesses lances", acrescentou."Controlámos o jogo do início ao fim. O Moreirense estava numa situação complicada - nós estivemos assim nas últimas épocas e sabemos o sufoco que é - e nós abordámos bem esse lado emocional do jogo. Nas oportunidades falhadas, foi mais a nossa falta de discernimento e o cansaço a falar mais alto.""É um sentimento de muita felicidade [garantir a manutenção]. Desde que estou aqui, há cinco ou seis anos, foi a época em que decidimos isto o mais cedo possível. Principalmente nas duas últimas épocas, foi muito desgastante a nível emocional.""A equipa abordou este jogo muito bem. Resolver esta situação a três jogos do fim, é dar os parabéns a todos os jogadores, a toda a equipa técnica, a toda a direção, que nos deram todas as condições, ao longo da época, para que isto acontecesse. Temos de ser sinceros. Fizemos uma excelente primeira volta, não há que escondê-lo, e uma péssima segunda volta. Apesar de termos garantido a manutenção, o principal objetivo, a três jogos do fim, fica sempre aquele sabor um bocado amargo.""Virámos o campeonato com recorde de pontos e uma série de erros causou uma longa série de jogos sem vencer. Mal virou o campeonato, entre nós falámos que era possível [lutar por outros objetivos]. Mas não chegou a ser possível."