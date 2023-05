Portimonense antecipa fim do empréstimo de Toñito

O médio-ofensivo Roberto Hinojoza, conhecido por Toñito no mundo do futebol, terminou a sua passagem pelo Portimonense sem somar qualquer minuto na equipa principal dos algarvios.O jogador colombiano estava emprestado pelo Unión Magdalena, clube do seu país natal, até junho de 2024, mas o fim da cedência foi antecipado e Toñito, de 23 anos, é esperado em breve na Colômbia.Em Portugal o médio disputou apenas três jogos, todos ao serviço da equipa de sub-23 do Portimonense, na Liga Revelação.