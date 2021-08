Portimonense anuncia processo disciplinar a Beto e ameaça com despromoção aos Sub-23

Para lá da apresentação de Shoya Nakajima, Rodiney Sampaio abordou ainda a questão em torno de Beto e deixou duras críticas ao avançado. O presidente da SAD dos algarvios garante que não chegou qualquer proposta ao clube, confirmou um processo disciplinar válido até 5 de setembro, ameaçando uma despromoção aos Sub-23 caso a situação não seja resolvida até lá.





"O caso do Beto é uma coisa que não existe no mundo do futebol. O que ele fez foi uma atitude impensável, que para nós não foi uma atitude própria do jogador, mas sim de quem o rodeia. É um jogador muito importante para o Portimonense, para o grupo, sempre foi bem acolhido aqui. Teve o apoio da direção, do nosso treinador... Estamos tranquilos, quem tem de se preocupar são as pessoas que os rodeiam. Até hoje não apresentaram proposta alguma no papel. O jogador para já está com processo disciplinar até dia 5 de setembro. Até lá vamos resolver a situação. Se não vai para a Sub-23", garantiu o presidente da SAD dos algarvios.Posteriormente, Rodiney Sampaio foi questionado sobre se Beto poderá no futuro voltar a jogar pelo Portimonense: "Isso aí só após esse processo disciplinar. Vamos reunir novamente, junto à equipa técnica e vamos decidir o que acontecer".