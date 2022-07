E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense bateu o Estrela da Amadora, por 2-1, em jogo de preparação disputado na manhã deste sábado no Estádio Dois Irmãos, em Portimão.Yago Cariello (3 minutos) inaugurou o marcador, a favor dos algarvios, Papalelé (37 minutos) empatou e Sapara (89 minutos) definiu o resultado final.Este foi o último ensaio do Portimonense antes da estreia na Liga Bwin, agendada para o próximo dia 7 de agosto, às 20H30, diante do Boavista, em Portimão.