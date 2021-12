Portimonense cede Iury Castilho ao Ceará

O Portimonense acertou com o Ceará (11.º classificado na última edição do Brasileirão, tendo assegurado o acesso à Copa Sul-Americana) o empréstimo do avançado Iury Castilho, até ao final de 2023.O jogador, de 26 anos, esteve em muito bom plano em 2021, ao serviço do CSA, de Alagoas, na Série B do Brasileirão (11 golos em 45 jogos) e era também pretendido por Vasco da Gama e Coritiba.O Ceará antecipou-se e garantiu o concurso do jogador, que figurava entre os reforços indicados pelo treinador Tiago Nunes. O clube de Fortaleza ficou com opção de compra, por valor não especificado, no final do período de empréstimo.Iury Castilho chegou ao Portimonense em 2019 e cumpriu apenas seis meses nos algarvios (12 jogos e um golo), Depois por emprestado aos japoneses do Renofa Yamaguchi e aos brasileiros do CSA.