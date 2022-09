Portimonense com dois recordes na mira

O Portimonense poderá registar, em Alvalade, diante do Sporting, o seu melhor arranque de sempre à sexta jornada, em 20 participações na 1ª Divisão, bastando para tanto um empate.

Na época de 1984/85, concluída no quinto lugar, com o histórico apuramento para a Taça UEFA, os algarvios chegaram à quinta jornada com quatro vitórias e uma derrota, como agora, e na sexta ronda perderam na Luz, com o Benfica, por 5-1.

Um outro recorde está na mira dos alvinegros e poderá ser igualado: a equipa de Paulo Sérgio regista quatro vitórias consecutivas e o máximo, no escalão principal, é de cinco, em 1981/82, sob o comando técnico de Artur Jorge.