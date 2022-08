Portimonense comemora 108.º aniversário no domingo

O Portimonense, fundado em 14 de agosto de 1914, assinala este domingo o seu 108.º aniversário, com um conjunto de atividades no centro de formação major David Neto, a partir das 19 horas, logo depois do jogo frente ao Vitória de Setúbal, a contar para o campeonato nacional da 1.ª Divisão de iniciados.Na altura serão dadas a conhecer as camisolas para a época 2022/23 nas diversas modalidades e partido o bolo de aniversário.Os associados e adeptos podem adquirir uma camisola evocativa do 108.º aniversário, numa edição limitada a 108 unidades.Recorde-se que o Portimonense, presidido por Fernando Rocha, dedica-se à prática do futebol juvenil, futsal, basquetebol e andebol.