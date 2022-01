Portimonense contrata avançado vindo da Ponte Preta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado brasileiro João Veras, de 21 anos, vai representar o Portimonense até junho de 2023, por empréstimo da Ponte Preta e os algarvios poderão assegurar até final desse período os serviços do jogador por mais três épocas, adquirindo 70 por cento do passe, por 300 mil euros. Veras foi apresentado esta quarta-feira e mostra-se "entusiasmado".

"Já acompanhava o Portimonense e posso dizer que é um dos grandes de Portugal", assinalou o dianteiro, feliz por "dispor de uma oportunidade muito grande para mostrar o meu valor e aprender e crescer num país com futebol de muita qualidade".

Veras garante que está "a par" das exigências do futebol europeu. "Aqui é tudo mais rápido e as marcações muito apertadas, sei disso. E sei também que o avançado não pode parar e tem de pressionar o guarda-redes e os defesas", referiu João Veras, que iniciará a sua experiência no Portimonense pela equipa de sub-23, a fim de adaptar-se à nova realidade.

O reforço dos algarvios cumpriu apenas duas semanas de pré-época no Brasil e assinala, por isso, que não está nas melhores condições físicas. "Preciso de mais algum tempo de trabalho mas espero reunir rapidamente condições para atuar", refere, garantindo que "irei dar o meu melhor, com muita vontade e raça, procurando marcar golos, que é o que melhor sei fazer".