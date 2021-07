Portimonense contrata filho de estrela do futsal Falcão

Enzo Mendes, defesa-esquerdo de 18 anos, vai reforçar os sub-23 do Portimonense. O novo recruta dos algarvios é filho de Falcão, distinguido por quatro vezes com o prémio FIFA para o melhor jogador do Mundo de futsal e considerado uma das grandes estrelas da modalidade.





Enzo iniciou a sua carreira nos escalões de formação do Ituano e passou depois para o Desportivo Brasil, surgindo agora a possibilidade de viver a sua primeira experiência fora do país natal.O pai, Falcão, acompanhou Enzo nos primeiros dias em Portimão e esteve presente, inclusive, na assinatura do contrato, prometendo voltar mais vezes para ver o jovem defesa em ação."Chegou a hora de voar, filhote. De volta ao Brasil mas feliz de saber que você está iniciando um sonho e que tudo só depende de você e do seu dia a dia. Que tudo dê certo filhote. Estarei sempre por aqui. Fique aí por nós que logo estaremos juntos. Amo Você", escreveu Falcão nas redes sociais, no momento em que regressava ao seu país natal.Falcão, que encerrou a sua carreira de futsalista com mais de 40 anos, viu-se nos últimos meses envolvido numa polémica com o seu compatriota Manoel Tobias, que reclamou para si o estatuto de melhor de sempre na história da modalidade."Ele falou que foi o melhor mas eu fui pegar os meus números e não tem como, eu sou o melhor. Ele e Ricardinho ficam em segundo e em terceiro", afirmou Falcão, desavindo com Tobias desde um incidente no balneário da seleção brasileira, em 2004.