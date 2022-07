Portimonense derrotado pelo Monaco em Lagos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense perdeu esta tarde com os franceses do Monaco, por 2-0, em jogo de preparação disputado na tarde deste sábado, no Estádio Fernando Cabrita, em Lagos.Ben Yedder (43 minutos) e Fofana (89') marcaram os golos, naquele que foi o primeiro ensaio dos algarvios na pré-temporada.