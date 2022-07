Portimonense empata com Birmingham no segundo teste de pré-época 

O Portimonense empatou esta terça-feira (1-1) com os ingleses do Birmingham, no segundo teste de pré-temporada do clube algarvio, disputado no Estádio da Nora, nas Ferreiras, concelho de Albufeira.

Depois da derrota de sábado com o Monaco (2-0), os algarvios marcaram primeiro, pelo brasileiro Ewerton, aos nove minutos, mas os ingleses empataram, por Scott Hogan, aos 33', e o resultado já não se modificou, apesar da boa entrada da equipa de Portimão no segundo tempo.

Com três reforços no onze, todos no setor defensivo - Zié Ouattara, Vinicius e Gonçalo Costa -, o Portimonense, em 4x1x3x2, chegou à vantagem aos nove minutos: o médio brasileiro Ewerton tabelou com Fabrício e, isolado, picou a bola por cima do guardião Etheridge.

O Birmingham, 20.º classificado na última edição do Championship (segundo escalão inglês), apoiado por algumas centenas de adeptos em férias no Algarve, acusou o golo dos algarvios e o jogo, com equilíbrio dominante, arrefeceu até Ricardo Matos, servido por Sapara, atirar à figura do guarda-redes adversário (29').

Pouco depois da meia hora, Bacuna rematou para defesa de Léo Navacchio e, na sequência do canto seguinte, o médio neerlandês centrou para o ponta de lança Scott Hogan, entre dois defesas, igualar com um cabeceamento certeiro.

Aos 36 minutos, Gonçalo Costa, numa das suas várias incursões ofensivas pela esquerda, cruzou com critério para a entrada da área e Kim atirou à figura, enquanto os ingleses podiam ter feito o segundo, mas Léo Navacchio defendeu um tiro de Bacuna.

No segundo tempo, Paulo Sérgio trocou os 11 jogadores, apostando na equipa titular frente ao Mónaco, em 4x4x2, que já então tinha dado boas indicações em 45 minutos e hoje voltou a estar em bom plano, assumindo o domínio nos primeiros minutos após o reatamento.

A pressionar alto, o conjunto de Portimão recuperou várias bolas no meio-campo ofensivo e, na melhor oportunidade desse período, Welinton Júnior rematou para defesa apertada de Jeacock, após jogada à direita e cruzamento de Moufi (52).

Com os minutos a passarem, o desgaste acentuou-se e as jogadas de perigo escassearam na última meia hora para os algarvios, que no sábado defrontam os italianos da Roma, orientada pelo português José Mourinho, em Albufeira.





Local: Jogo disputado no Estádio da Nora, nas Ferreiras.

Portimonense-Birmingham, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Ewerton, 9 minutos.

1-1, Scott Hogan, 33'.

Equipas:

- Portimonense: Léo Navacchio, Zié Ouattara, Willyan, Vinicius, Gonçalo Costa, Henrique Jocú, Kim, Ewerton, Sapara, Fabrício e Ricardo Matos. Jogaram ainda: Nakamura, Moufi, Pedrão, Filipe Relvas, Seck, Paulo Estrela, Bruno Reis, Rui Gomes, Anderson Oliveira, Welinton Júnior, Yago, Luquinha, Pastor.

Treinador: Paulo Sérgio.

- Birmingham: Neil Etheridge, Dion Sanderson, Marc Roberts, Max Colin, Jordan Graham, George Hall, Ryan Woods, Bacuna, Jon Leko, Troy Deeney e Scott Hogan. Jogaram ainda: Zach Jeacock, Harlee Dean, Joe Bellingham, Jordan James, Mitchell Roberts, Placheta, Sam Cosgrove, Williams, Chang e Stirk, Campbell, Michael Oakley, Thorndike e Bailey.

Treinador: John Eustace.

Árbitro: Nuno Jesus (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Williams (67') e Paulo Estrela (77').

Assistência: Cerca de 400 espetadores.