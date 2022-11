Portimonense empresta Ewerton aos japoneses do Vegalta Sendai

O médio brasileiro Ewerton foi anunciado como reforço dos japoneses do Vegalta Sendai, emprestado pelo Portimonense, até dezembro de 2023.Esta será a segunda experiência de Ewerton no futebol japonês, pois em 2019 e 2020 o médio representou o Urawa Reds, então por empréstimo do FC Porto.Ewerton, de 29 anos, chegou a Portugal em julho de 2014, para representar o Portimonense. Após quatro épocas em bom plano, foi negociado com o FC Porto mas nunca chegou a vestir a camisola dos dragões em jogos oficiais, seguindo-se empréstimos ao Portimonense e ao Urawa Reds.Na época 2020/21 Ewerton regressou ao Portimonense, ainda cedido pelo FC Porto, ficando desligado dos portistas (e ao serviço dos algarvios) a partir da época seguinte.No Brasil, e antes de rumar a Portugal, o médio passou por Fluminense, Desportivo Brasil, América do Rio Grande do Norte, Paulista e Madureira.No jogo entre o Portimonense e o Sp. Braga, no último domingo, Ewerton ficou de fora das opções do treinador Paulo Sérgio, uma vez que já decorriam negociações com vista ao seu empréstimo.