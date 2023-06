Portimonense encaixa um milhão de euros com Payam Niazmand

O guarda-redes iraniano Payam Niazmand, de 28 anos, que estava emprestado pelo Portimonense ao Sepahan, do seu país natal, vai continuar neste clube mas agora a título definitivo, com a operação a render um milhão de euros aos algarvios.Niazmand nunca se impôs em Portimão (apenas cinco jogos oficiais) e há um ano foi cedido ao Sepahan, ficando prevista no acordo celebrado a opção de compra do passe por um milhão de euros, que foi agora acionada pelo clube iraniano.