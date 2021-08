Portimonense fecha em breve a contratação de Ewerton

O Portimonense, que esta quinta-feira apresentou o lateral-esquerdo Achraf Lazaar, internacional marroquino proveniente do Watford, irá contar nos próximos dias com mais dois reforços, o médio brasileiro Ewerton (ainda ligado ao FC Porto) e o avançado japonês Shuhei Kawasaki (ex-Gamba Osaka).





Ewerton deverá rescindir nas próximas horas com o FC Porto o vínculo válido até 2022, ficando livre para decidir o seu futuro, que passará por Portimão, onde, de resto, o jogador tem vindo a trabalhar sozinho, enquanto espera por uma decisão dos portistas.Kawasaki, uma jovem promessa de 20 anos que tem dado nas vistas no Japão, é esperado em breve em Portimão, beneficiando da circunstância de se encontrar em competição, pelo que poderá ser integrado de imediato no grupo às ordens do treinador Paulo Sérgio.Por outro lado, o problema disciplinar que levou à suspensão do avançado Beto até 5 de setembro está a acelerar a contratação de mais um avançado. Mikael, do Sport Recife, figura há muito na agenda do Portimonense e decorrem negociações. O clube brasileiro recusou os valores inicialmente propostos pelos algarvios, que já subiram um pouco a fasquia, na procura de um acordo.No imediato, e atendendo à ausência de Beto na receção ao Paços de Ferreira, Aponza, que ontem marcou dois golos pela equipa de sub-23, na vitória por 2-1 diante do Farense, deverá entrar nas contas do treinador Paulo Sérgio. O colombiano integrará o lote dos jogadores chamados para o duelo com os pacenses.