Portimonense garante contratação do internacional sul-coreano Park Ji-soo

O Portimonense garantiu a contratação de mais um reforço neste mercado de inverno. Trata-se de Park Ji-soo, defesa-central coreano que atuava no Gimcheon Sangmu, por empréstimo dos chineses do Guangzhou.Aos 28 anos, o defesa internacional pela Coreia do Sul, que trabalhou com Paulo Bento, vai assinar pelos algarvios até junho de 2024.