Portimonense garante guarda-redes turco Berke Özer

O jovem guarda-redes turco Berke Özer, que representava o Fernerbahçe, vai reforçar, como jogador livre, o Portimonense, da Liga Bwin, ocupando a vaga deixada pelo habitual titular Samuel Portugal, transferido para o FC Porto.



O guardião, de 22 anos, surgiu na lista de inscritos divulgada pela Liga de Clubes no último dia de mercado e será apresentado oficialmente na sexta-feira, em conferência de imprensa.

Berke Özer, internacional sub-21 turco, formado no Bucaspor e no Altinordu, pelo qual se estreou como sénior, assinou em 2018 pelo Fenerbahçe, que depois o emprestou, entre 2019 e 2021, ao Westerlo (Bélgica). Na última temporada, de volta ao clube agora orientado pelo português Jorge Jesus, cumpriu 19 jogos em todas as competições.

A contratação do jogador, que se encontrava livre, supre a vaga deixada em aberto na quinta-feira com a saída de Samuel Portugal, que reforçou o campeão nacional FC Porto.

"Agradeço por terem apostado em mim e confiado no meu trabalho. Abriram-me as portas e deram-me a oportunidade de jogar na Europa. Sou muito grato por isso. Agradeço, também, aos adeptos por todas as mensagens de apoio e pela força que me têm dado. Serei mais um Portimonense e estarei na 'torcida'", afirmou o guardião brasileiro em mensagem de despedida divulgada pelo clube algarvio.

O Portimonense, que partilha com o FC Porto o terceiro lugar da I Liga, ambos com nove pontos, chega ao fecho oficial do mercado com um total de 11 contratações para a equipa principal: o guarda-redes Berke Özer, os defesas Zié Ouattara, Pastor, Seck, Gonçalo Costa e Vinicius, os médios Diaby e Klismahn e os avançados Bryan Rochéz, Rui Gomes e Yago Cariello.

No último dia de mercado, também ficou confirmada a saída do defesa central brasileiro Willyan para o CSKA Moscovo, da Rússia.