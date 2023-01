Portimonense multado em 6.120 euros por "falta de colaboração com a justiça desportiva"

O Portimonense foi condenado a pagar 6.120 euros e enfrenta um processo disciplinar devido a "falta de colaboração com a justiça desportiva". Por sua vez, Theodoro Fonseca, acionista do emblema algarvio, foi multado em 610 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por exercer a atividade de empresário enquanto era dirigente desportivo.Recorde-se que a Comissão de Instrutores da Liga propôs o arquivamento do processo de inquérito em novembro do ano passado, mas o CD rejeitou a proposta e solicitou que o organismo realizasse "diligências de instrução" para apurar factos veiculados na comunicação social, nomeadamente o envolvimento de Theodoro Fonseca em diversas transferências.No início de janeiro, a Comissão de Instrutores apresentou um novo relatório final, voltando a propor o arquivamento do processo de inquérito. O dirigente brasileiro, refira-se, foi um dos alvos do pirata informático Rui Pinto, através de documentos revelados pela plataforma 'Football Leaks'.