Portimonense na máxima força frente à Oliveirense

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, não deverá fazer grandes poupanças no jogo da Taça de Portugal no reduto da Oliveirense.





A equipa quer chegar o mais longe possível na prova, depois de várias eliminações no primeiro jogo em épocas recentes. Além disso, a Liga Bwin esteve parada, permitindo a recuperação dos jogadores que apresentavam fadiga.Fali Candé, que esteve ao serviço da seleção da Guiné-Bissau e passou por problemas gástricos, não inspira cuidados.