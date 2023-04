Portimonense oficializa contratação do avançado Sylvester Jasper

O Portimonense oficializou esta quarta-feira a contratação do avançado Sylvester Jasper, que será reforço para as próximas três épocas, conforme informação já avançada pelo nosso jornal. O jogador, de 21 anos, está em fim de contrato com o Fulham e atua preferencialmente a extremo-esquerdo mas pode também jogar no lado contrário e nas costas do ponta-de-lança.Com passaporte britânico e também búlgaro, Sylvester Jasper foi internacional sub-15 e sub-16 pela Inglaterra, optando depois por representar a Bulgária, no escalão de sub-21.O avançado fez toda a sua formação no Fulham mas teve poucas oportunidades na equipa principal (três jogos em 2019/20) e foi sucessivamente emprestado ao Colchester, Hibernian (da Escócia) e Bristol Rovers. Em janeiro último abandonou o Bristol, regressando ao Fulham, para representar a equipa de sub-21.