Portimonense oficializa Pastor

O Portimonense anunciou esta sexta-feira a contratação do lateral brasileiro Pastor, de 22 anos, ex-Leixões, confirmando uma indicação há muito avançada pelo nosso jornal.O jogador chega emprestado pelo Ferroviária de Araraquara, por uma época, com opção de compra até ao final desse período, e passou nos exames médicos, iniciando agora os trabalhos de pré-época."Gostei da estrutura que vim encontrar e fui muito bem recebido por jogadores, diretores e equipa técnica", referiu o jogador, nas redes sociais do Portimonense, acrescentando: "As condições de trabalho são muito boas e nota-se a preocupação da administração da SAD em proporcionar o melhor aos jogadores".