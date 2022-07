Portimonense perde com o Petro de Luanda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense perdeu na tarde deste sábado por 2-0 com os angolanos do Petro de Luanda, em jogo de preparação disputado no Estádio Dois Irmãos, em Portimão.Gilberto (57 minutos) e Diógenes (76 minutos) marcaram os dois golos da partida.Recorde-se que também neste sábado, pela manhã, o Portimonense derrotou o Sp. Braga, por 2-0.