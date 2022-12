Portimonense perde particular com o Fulham de Marco Silva

O Portimonense perdeu por 2-3 com os ingleses do Fulham, da Premier League, equipa orientada pelo português Marco Silva, em jogo de treino disputado à porta fechada, na manhã deste domingo, no Estádio Municipal de Portimão.Os golos surgiram todos na segunda parte: Callum McFarlane deu vantagem aos ingleses (51 minutos), Yago Cariello (74 minutos) empatou e Kurzava (77 minutos) e Callum McFarlane (78') colocaram o marcador em 1-3, antes de Henrique Jocú (84 minutos) fechar as contas.O Portimonense apresentou inicialmente o seguinte onze: Nakamura, Pastor, Pedrão, Filipe Relvas, Gonçalo Costa, Diaby, Estrela, Klismahn, Luquinha, Kim e Ricardo Matos. Entraram no decurso da partida João Victor, Ouattara, Seck, Bruno Reis, Henrique Jocú, Rui Gomes, Róchez, Yago Cariello, Moufi e Vinicius Guarapuava.