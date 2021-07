Portimonense recebe prémio de melhor relvado pela quarta época consecutiva

O Portimonense foi distinguido, pela quarta época consecutiva, com o prémio de melhor relvado para a Liga Portugal. Os algarvios receberam o troféu esta sexta-feira, pouco antes do apito inicial no encontro com a Académica, da 1.ª fase da Allianz Cup, que marca o arranque das provas profissionais em Portugal na época 2021/22





O prémio foi entregue pelas mãos de Helena Pires, diretora executiva da Liga, a Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, que se mostrou satisfeito por ver o 'tapete' do Portimão Estádio ser reconhecido como o melhor da edição anterior da 1.ª Liga. "É a quarta época consecutiva que recebemos este prémio. É uma distinção da Liga Portugal que colocou o relvado, a base da prática do futebol, como foco. E está de parabéns por isso. É um investimento muito alto que temos feito aqui. Este relvado foi o primeiro desde a subida à Liga, portanto é um veterano a receber o quarto prémio seguido. A implementação das luzes LED será o próximo passo", disse Rodiney Sampaio.Refira-se que este prémio resulta de uma avaliação realizada ao longo da época aos relvados das competições profissionais tendo em conta três parâmetros: estrutura (sistema de rega, taxa de infiltração e planimetria), performance (regularidade, compactação e resistência à tração) e manutenção (densidade, grau de infestação, altura de corte, plano de manutenção e aspeto visual).