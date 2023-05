Portimonense recusa 8 milhões do Wolfsburgo por Filipe Relvas

O Portimonense recusou uma proposta de oito milhões de euros apresentada pelos alemães do Wolfsburgo com vista à aquisição dos direitos desportivos do defesa-central Filipe Relvas, um dos ativos mais valiosos dos algarvios.O interesse do Wolfsburgo em Relvas não é novo e em janeiro último os germânicos já haviam estabelecido contactos com vista à contratação do jogador mas as negociações não avançaram.Além do Wolfsburgo, também clubes turcos, com o Besiktas à cabeça, italianos e franceses estão atentos a Filipe Relvas, que pode jogar no eixo da defesa e ainda no lado esquerdo.Ligado ao Portimonense até 2026, Filipe Relvas está blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, a maior de sempre da história dos alvinegros, e a saída do jogador neste defeso é muito provável, desde que sejam colocados em cima da mesa números mais de acordo com as pretensões da SAD.