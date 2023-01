Portimonense rejeita 7,5 milhões da Udinese por Filipe Relvas

O Portimonense rejeitou esta segunda-feira uma proposta dos italianos da Udinese, no valor de 7,5 milhões de euros, pelo defesa-central Filipe Relvas e o jogador deverá manter-se até ao fim da época ao serviço dos algarvios.O clube de Udine apresentou ao Portimonense condições muito semelhantes às que negociou há ano e meio, quando contratou o avançado Beto: 7,5 milhões de euros por metade do passe, com cláusulas (apuramento para as competições europeias e número de jogos pela equipa principal) que poderiam fazer aquele valor chegar a cerca de 10 milhões de euros.A administração da SAD dos alvinegros entendeu responder negativamente à proposta, atendendo à importância de Relvas para o grupo e aos objetivos desportivos em vista, sendo feito um esforço para, nesta janela de janeiro, manter todas as principais referências do plantel.Recentemente o Portimonense recusou propostas do Wolfsburgo (Alemanha), e do Besiktas (Turquia), ambas na casa dos 10 milhões de euros, pelo passe de Filipe Relvas.