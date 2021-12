Portimonense tem teste à melhor defesa frente ao FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense tem a melhor defesa da sua história (nunca os algarvios haviam chegado à 12ª jornada com apenas nove golos sofridos), que enfrenta importante teste diante do FC Porto. O sector defensivo da turma de Portimão teve nota brilhante contra aquele que é agora o melhor ataque do campeonato (Benfica), ganhando pela primeira vez na Luz, por 1-0, e agora recebe o segundo mais profícuo.

Na partida de amanhã, o treinador Paulo Sérgio deverá utilizar de início um esquema com três centrais.