Portimonense vai apresentar três reforços na segunda-feira

O Portimonense vai apresentar esta segunda-feira três reforços assegurados no fecho do mercado de inverno, o defesa Dacosta, emprestado pelo Coventry, de Inglaterra, e os avançados Sapara e Ricardo Matos, provenientes de Leixões e Olhanense, respetivamente.O franco-senegalês Julien Dacosta, formado nas escolas do Marselha, tem 25 anos e o acordo com o Coventry prevê a possibilidade do Portimonense exercer opção de compra no final da época em curso. O jogador atuou apenas em cinco jogos esta época.O nigeriano Sapara, de 25 anos, regressa ao Algarve (já vestiu as camisolas de Farense,Quarteirense, Almancilense e Olhanense) e na época em curso soma nove golos em 20 jogos pelo Leixões.Por fim Ricardo Matos, de 21 anos, cumpriu quase toda a sua formação no Benfica e viveu depois uma experiência de duas épocas em Itália (Ascoli e Casertana) antes de regressar a Portugal, pela porta do Olhanense, com bons registos: 10 golos em 14 jogos.Sapara e Ricardo Matos comprometeram-se por três épocas e meia e tanto Leixões como Olhanense ficam com percentagens, não divulgadas, em futuras transferências.