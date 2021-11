Portimonense vai ter mais dois campos de piso sintético para o futebol juvenil

O Portimonense vai contar com mais dois campos de futebol, de piso sintético, no âmbito do novo protocolo entre o clube e a SAD, válido por 28 anos e renovável por mais 20."É a concretização de algo que estava em discussão desde 2017 e que sofreu uma paragem devido à pandemia, estando agora criadas as condições para darmos este passo", assinalou Rodiney Sampaio, presidente da SAD.Com mais dois campos "o futebol juvenil do Portimonense passará a dispor de muito melhores condições nos seus escalões de formação", sublinhou Fernando Rocha, presidente do clube, enquanto Rodiney Sampaio referiu que "mais jovens irão dedicar-se à prática da modalidade e será seguramente desenvolvido um trabalho de melhor qualidade, com reflexos no aproveitamento que faremos nas equipas profissionais"."O Portimonense está neste momento, no domínio das infraestruturas, entre os cinco melhores de Portugal, fruto da visão e da capacidade empreendedora do seu acionista maioritário, Theodoro Fonseca, que se traduziu num enorme crescimento num curto espaço de tempo. Mas queremos continuar a crescer e este é mais um passo", adiantou o líder da SAD, referindo, ainda, "os cinco anos consecutivos na 1.ª Liga, o melhor relvado do país nas últimas quatro épocas ou a nova iluminação, inovadora em Portugal, a ser estreada este sábado, frente ao Belenenses, como sinais evidentes desse crescimento".Fernando Rocha, em fim de mandato como presidente do Portimonense (tendo recebido o apoio da SAD, caso decida recandidatar-se, na cerimónia de assinatura do protocolo), assegurou que "este projeto é do Portimonense, sem destrinça entre clube e SAD", e mostrou "regozijo e satisfação por ver tudo o que tem sido feito desde a criação da SAD, o que me agrada particularmente, por ter convencido Theodoro Fonseca a investir aqui, estando à vista que é a pessoa certa para caminharmos rumo a um futuro recheado de sucessos".Os dois novos sintéticos serão implantados junto aos já existentes (um de futebol de onze e outro de futebol de sete), no campo major David Neto, e incluirão balneários e outros equipamentos de apoio. O investimento estimado poderá ascender a dois milhões de euros.