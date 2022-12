Portimonense vende Berke Ozer ao Eyüpspor

O guarda-redes Berke Ozer vai reforçar os turcos do Eyüpspor. O guardião de 22 anos vai assinar um contrato válido por duas temporadas com mais duas de opção.Depois de cumprir apenas 180 minutos no Portimonense e de apenas ter jogado na Taça de Portugal e da Liga. Os valores do negócio ainda não são conhecidos, mas certo é que o futuro do guardião não passará pelo Algarve,Recorde-se que o Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, tinha direito de preferência e, apesar do clube ter acionado a opção, Berke Ozer optou pelo Eyüpspor, atual 1.º classificado da 2.ª divisão turca.