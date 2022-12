Reajustes programados

O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, admite que o plantel poderá sofrer "pequenos reajustamentos" na abertura do mercado, em janeiro próximo, "em funções das lacunas que forem detetadas pelo treinador". Paulo Sérgio, lembre-se, já fez sentir a necessidade de mais um defesa-central e de um extremo, posições em que se debate com grande escassez de soluções. De acordo com o responsável dos alvinegros, ainda não estão definidos alvos, o que deverá suceder nas próximas semanas. O médio Carlinhos, quase recuperado de uma delicada lesão a um joelho, deverá regressar aos relvados no decorrer do próximo mês.