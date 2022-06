Relvado do Estádio Municipal de Portimão enche Rodiney Sampaio de orgulho

Pela quinta época consecutiva, o relvado do Estádio Municipal de Portimão foi o mais pontuado da Liga Bwin. “Sentimos um orgulho enorme, partilhado com a equipa da Red Algarve, liderada por António Balsas”, salientou Rodiney Sampaio, presidente da SAD.

“Temos o melhor relvado do país e um dos dez melhores da Europa, dando uma relevante imagem à cidade de Portimão a nível nacional e internacional”, sustentou o dirigente alvinegro, acrescentando: “Este título é fruto do investimento de qualidade desenvolvido nos nossos relvados, tanto no Municipal como no centro de treinos do Estádio Dois Irmãos e no centro desportivo do Autódromo, proporcionando às nossas equipas e a quem nos visita para jogos ou estágios as melhores condições para a prática do futebol”.