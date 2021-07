Renato Júnior assina com Portimonense por uma época

O avançado brasileiro Renato Júnior foi esta quinta-feira apresentado como reforço do Portimonense, emprestado por uma época pelo Água Santa do Brasil, ficando os algarvios com a opção de compra.

Na apresentação do avançado brasileiro, Rodiney Sampaio avançou que o jogador estava sob o olhar dos algarvios "há cerca de seis meses", tendo a transferência sido efetivada após ter terminado o campeonato brasileiro.

"É um jogador que já demonstrou a sua qualidade e que vai ajudar-nos", referiu o líder da SAD do Portimonense, ao lembrar os dois golos apontados na quarta-feira por Renato Júnior no jogo de preparação com o Sporting (2-2).

Já Renato Júnior definiu-se "como um jogador completo e sempre atento ao jogo" e prometeu trabalhar para se adaptar ao seu primeiro clube na Europa.

"A minha vinda para a Europa foi um passo enorme, mas agora vou trabalhar para conquistar coisas maiores e ajudar o clube", concluiu.

O avançado junta-se ao defesa Henrique Jocú, de 19 anos, ao guarda-redes iraniano Payam Niazmand, de 26 anos, ao médio defensivo Giannelli Imbula, de 28 anos, e ao médio brasileiro Carlinhos, de 27 anos, na lista de reforços dos algarvios para a próxima temporada.

De acordo com o dirigente da SAD do Portimonense, o clube pretende "somar o mais rapidamente possível os pontos para garantir a manutenção, bem como alcançar a melhor classificação" durante a temporada 2021/2022.