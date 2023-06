Reymundo Araúz reforça Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Reymundo Araúz, internacional sub-20 pelo Panamá, é o mais recente reforço do Portimonense para a nova temporada.O médio, de 19 anos, chega proveniente do Lusitânia dos Açores, onde na última época disputou a 2.ª divisão do campeonato nacional de juniores.