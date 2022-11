Ricardo Matos decisivo: «Precisávamos da vitória»

No final do encontro, Ricardo Matos, autor do segundo golo do Portimonense, não escondeu a importância do triunfo para os algarvios. "Acima de tudo estou muito feliz pelo triunfo da equipa porque já precisávamos da vitória há algum tempo e foi mesmo muito importante. Para mim, é uma boa dose de confiança é um golo e um avançado faz-se de golos. Estou muito feliz para dar mais já para a semana", referiu à Sport TV, numa ideia partilhada por Pedrão: "A vitória foi o melhor que podíamos ter conseguido para dar continuidade no campeonato".

Do outro lado, Rúben Fernandes vincou o desejo de ver a equipa dar uma resposta imediata. "Não está fácil, está sempre a faltar algum pormenor para marcarmos o golo. É continuar a trabalhar", defendeu o capitão gilista.