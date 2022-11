Ricardo Matos recupera o sorriso

Ricardo Matos, avançado contratado pelo Portimonense (vindo do Olhanense) em janeiro do ano em curso, viveu em Barcelos o seu melhor momento com a camisola alvinegra, ao marcar o golo que decidiu o jogo.

Na época passada Matos também marcou um golo, no empate caseiro diante do Boavista, mas depois problemas físicos atrapalharam a sua afirmação. Nesta campanha o atacante de 22 anos vinha contando pouco para Paulo Sérgio e somava apenas 32 minutos na Liga Bwin até ao duelo com o Gil Vicente. Na ronda anterior, diante do Estoril, entrou bem e em Barcelos confirmou que pode ser uma opção útil, ainda mais com Welinton limitado por lesão.