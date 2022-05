Ricardo Pessoa diz adeus ao Portimonense após ligação de 16 anos

Ricardo Pessoa, que nas últimas quatro épocas foi adjunto de António Folha e de Paulo Sérgio, no Portimonense, depois de ter cumprido 12 campanhas como jogador, despediu-se esta quinta-feira dos alvinegros e não irá integrar a equipa técnica em 2022/23, liderada por Paulo Sérgio, que renovou recentemente até 2024.

"É hora de anunciar o fim da minha ligação ao Portimonense e de procurar novos desafios profissionais. Foram 16 anos como jogador e treinador e essa história não se apagará da minha memória e de todos aqueles que vibraram comigo e viveram intensamente esses momentos", escreveu Ricardo Pessoa nas redes sociais, acrescentando: "Procurarei novos desafios com a mesma força, resiliência, coragem, humildade e profissionalismo que me caracterizaram em todos estes anos que levo de futebol. Agora é o momento para seguir o meu caminho. Um agradecimento a todos, em especial à minha família, amigos e a todos aqueles que sempre me apoiaram e acreditam em mim. Hoje é o início de uma nova vida, com vontade de novas conquistas, vitórias e vivências, na certeza de um dia direi: não foi fácil mas consegui", afirmou.

Ricardo Pessoa figura como o futebolista com mais jogos com a camisola do Portimonense nas competições profissionais e foi o capitão na última subida dos alvinegros à Liga Bwin, em 2016/17.