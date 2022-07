Rochéz diz que CR7 é um Deus na Madeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional hondurenho Bryan Rochéz jogou cinco épocas no Nacional e, em declarações à imprensa do seu país, referiu que Cristiano Ronaldo “é um autêntico deus na ilha da Madeira”.

“Quando arranja um tempo, geralmente no Natal, para ir ao Funchal, todos dizem que chegou o papá”, assinala Rochéz, feliz por ter jogado num clube que CR7 representou.

Sobre a realidade encontrada em Portimão, o avançado destaca “grandes diferenças, para melhor, em relação ao Nacional, sobretudo no capítulo das estruturas”. “Espero mostrar o que sou capaz de fazer, golos, com o sonho de chegar a um clube de topo na Europa”, atirou.

Rochéz ainda não se estreou pelo Portimonense, o que poderá suceder amanhã, frente ao Sporting, em Lagos, ou no sábado, diante do Sp. Braga, no Estádio Dois Irmãos, jogos à porta fechada.