Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rodiney Sampaio: «Este é um projeto para os próximos 15 anos» Líder da SAD do Portimonense confirma que rejeitou uma proposta de compra do Chelsea, entre outras, e diz que o objetivo passa por tornar os alvinegros numa referência não só regional mas também nacional, com crescente ambição





• Foto: Ricardo Nascimento