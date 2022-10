Rodiney Sampaio: «Há dias em que tudo corre mal»

O Portimonense viu um seu jogador (Moufi) expulso em Vila do Conde e reclamou um penálti . O presidente da SAD, Rodiney Sampaio, lamenta as ocorrências da partida, apontando "erros que custaram pontos", mas sem crucificar o árbitro Bruno José Costa.

"Confiamos na arbitragem, alvo de permanentes críticas nos últimos tempos, passando por momentos muito difíceis", assinala o dirigente, acrescentando que os juízes de campo "são seres humanos e também cometem erros".

Em Vila do Conde, "o Portimonense poderia ter alcançado outro resultado, pois jogar com menos um é sempre difícil e, por outro lado, aquele penálti não marcado tirou-nos a possibilidade de chegar ao empate".

Rodiney Sampaio salienta, ainda assim: "Mesmo com apenas dez unidades conseguimos criar várias oportunidades de golo e o empate representaria um desfecho merecido, até por força do árduo trabalho dos jogadores e da equipa técnica, merecedor de louvor". O dirigente dos alvinegros defende: "Não nos cabe a nós avaliar o desempenho do árbitro e apenas posso dizer que já perdemos com arbitragens de alto nível mas, por vezes, há dias em que tudo corre mal..."

Moufi falha a receção ao Estoril, devido a castigo, enquanto Pedrão, que ficou de fora pelo mesmo motivo, regressa.