Ronie Carrillo reforça ataque do Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O equatoriano Ronie Carrillo é o sexto reforço para o ataque do Portimonense, com um contrato de três épocas, confirmou este sábado à Lusa fonte do emblema da Liga Bwin.

O avançado, de 26 anos, representava o El Nacional, pelo qual marcou nove golos em 15 jogos na liga equatoriana, além de dois tentos em quatro partidas nas eliminatórias da Taça Libertadores, fase em que o emblema de Quito foi eliminado.

Ronie Carrillo, formado no Deportivo Quito, no qual se estreou como sénior, passou também por América Quito, LDU Quito, Universidad Católica, Aucas e LDU Portoviejo, todos no seu país natal.

Além do avançado equatoriano, todos os outros reforços já confirmados pelo Portimonense para 2023/24 são para o setor ofensivo: Paulinho (ex-Viborg, Dinamarca), Rildo Filho (ex-Santa Clara), Sylvester Jasper (ex-Fulham, Inglaterra), Luan Campos (ex-América Mineiro, Brasil) e Ângelo Taveira (ex-Farense).

Depois de cumpridos os exames médicos desde quarta-feira, a equipa orientada por Paulo Sérgio inicia na segunda-feira o trabalho de campo, com o primeiro treino marcado para o centro de treinos do Portimonense.