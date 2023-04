Rui Gomes: «Equipa estava confiante, mas o Sp. Braga entrou forte e bloqueou as nossas transições»

Rui Gomes foi o autor do único golo do Portimonense na derrota () frente ao Sp. Braga, este sábado, na ronda 30 do campeonato.Em declarações no final da partida, o avançado de 25 anos lamentou a entrada "muito forte" do adversário, que acabou por condicionar o jogo da equipa."O Sp. Braga entrou muito forte, conseguimos reagir, mas depois aproveitaram as bolas paradas. Entrámos muito bem na 2.ª parte, fizemos uma excelente 2.ª parte, continuamos à procura do golo, mas o Sp. Braga com a qualidade que tem, não é por acaso que está na posição em que está, conseguiu o quarto golo e fechou o jogo", vincou, finalizando: "Vínhamos de três jogos sem perder e duas vitórias seguidas, a equipa estava confiante, mas o Sp. Braga entrou muito forte e bloqueou as nossas transições. Tentámos reagir, mas o Sp. Braga neutralizou-nos."