Rui Gomes reforça Portimonense por três épocas e blindado por 40 milhões

O Portimonense assegurou os serviços do extremo Rui Gomes (ex-Sporting da Covilhã) por três épocas, com mais uma de opção. O jogador, de 24 anos, fica blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de eurosCom passagens, na sua formação, por Sporting de Braga, Benfica e Vitória de Guimarães, Rui Gomes representou, como sénior, Gil Vicente, Mafra, União de Leiria e os polacos do Légia de Varsóvia, antes de ingressar no Sporting da Covilhã, no início da época que está a findar.Rui Gomes foi determinante na permanência do Sporting da Covilhã na Liga Sabseg, ao marcar o segundo golo na vitória por 2-0 diante do Alverca, na segunda mão do playoff com o representante da Liga 3.