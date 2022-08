Russos dão Willyan certo no CSKA Moscovo

O defesa-central Willyan está na mira do CSKA Moscovo e ontem, na Rússia, circulavam informações, não confirmadas pelos responsáveis do Portimonense, de que já estavam assentes as bases de um acordo, faltando apenas a resolução de algumas formalidades para a consumação da transferência. O CSKA, recorde-se, apresentou aos algarvios uma proposta de 1,5 milhões de euros, que poderá chegar a 1,8 milhões caso sejam atingidos determinados objetivos. O jogador brasileiro está em fim de contrato com a formação alvinegra.