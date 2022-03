SAD do Portimonense denuncia venda ilegal de bilhetes para o jogo com o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SAD do Portimonense denunciou ontem “a venda ilegal e não autorizada de bilhetes” para o jogo de amanhã com o Benfica. Na internet, no site viagogo, surgiram ingressos à venda por 120 euros, o que levou os algarvios a lançarem um alerta.

“A SAD não autorizou a venda de bilhetes por terceiras entidades que não são parceiras do Portimonense e estes sites constituem um engodo comercial, pois vendem bilhetes a preços inflacionados, que muitas vezes já não se encontram fisicamente disponíveis e não são válidos para entrar no estádio”, denunciaram os alvinegros. O controlo à entrada, no jogo de amanhã, será reforçado, a fim de evitar o acesso ao recinto de pessoas munidas de bilhetes adquiridos de forma fraudulenta.